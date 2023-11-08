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أسامة الأزهري: الإمام الأكبر عبر عن قناعة المصريين في دعم أشقائنا بفلسطين

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:31 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الدكتور أحمد الطيب

الدكتور أحمد الطيب

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، إن التهجم الإسرائيلي على الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه القضية الفلسطينية مرفوض، وذلك لأن موقفه عبر عنا جميعا كمصريين في دعم الأشقاء في فلسطين وحماية الأمن القومي المصري.

إسرائيل تهاجم شيخ الأزهر 

وأضاف «الأزهري» في بيان، أن معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي «INSS» هاجم قبل أيام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، واتهمه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة؛ ردا على موقف الطيب وبياناته الداعمة للحق الفلسطيني.

ورد الأزهر على الهجوم: «الإمام الأكبر لم يتكلم بقناعة شخصية، بل يعبر عن قناعة المصريين جميعا في دعم أشقائنا في فلسطين، ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته وتزويره للحقائق، كما أنه عبر عنا جميعا في رفض تصفية القضية الفلسطينية وابتلاع إسرائيل لما بقي من الأرض الفلسطينية، وتهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وقتلهم وحصارهم وتجويعهم، وسيظل الأزهر الشريف حاميا لوعي المصريين الذين يقفون جميعا ضد تزوير التاريخ والهمجية والإرهاب الإسرائيلي وسرقة المسجد الأقصى».

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