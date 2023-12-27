المتجمعات العمرانية: «الإسكان» حريصة على التيسير ووضع أسس وقواعد للمستثمرين

أكد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان حريصة على التيسير ووضع أسس وقواعد للمستثمرين وتوفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، وكان هناك نظام عامل لإعادة التسعير لكامل مسطح الأرض، وذلك بعد الانتهاء وتحصيل الإلغاء ورفض التظلمات وسحب الأرض.

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التيسير الجديد أتى بعد ضخ بعض المستثمرين استثماراتهم على الأرض لكن لم ينتهوا من مشروعاتهم، واللائحة العقارية تنص بأنه إذا لم يُنْجَز في المدة المحددة يتم إلغاء وسحب الأرض وطرحها على مستثمرين آخرين، ولكي لا يضيع حق المستثمرين فإذا وصلت نسبة الإنجاز 35% يحق لهم بشراء مهلة، ومن ثم يوفر ذلك للمستثمر ما أُنْشِئ على الأرض.

وأوضح أن تقديم التيسيرات هدفها حل مشكلات المستثمرين المتعثرين في التنفيذ نظرا للظروف المتغيرة في مصر والعالم، وتحرك الأسعار ومواد البناء، ومن ثم كان لا بد من مساعدة المستثمر والوفاء بالتزاماته ومصداقية الهيئة ومساعدتها لكل أذرعها بما فيهم المستثمرون سواء على المستوى التجاري أو الإداري أو التجمع العمراني المتكامل، وكل ذلك يدخل ضمن التيسيرات.