حملات لاستخراج الأوراق الثبوتية في شمال سيناء

قال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إنه يجري تنفيذ حملات لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين غير المقيدين في السجلات الرسمية بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

القضاء على ظاهرة زواج القاصرات

وأضاف السكرتير العام خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة والذي عقد برئاسته وبحضور نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، وأعضاء المجلس، أن الحملات تهدف للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات وعدم تسجيل الأطفال.

إرسال خطط الأنشطة الشهرية

ووجه السكرتير العام جميع الجهات بإرسال خطط الأنشطة الشهرية الي المجلس القومي للسكان قبل بداية الشهر بوقت كاف، مع قيام المديريات والجهات المعنية بحصر الحالات التي تحتاج لاستخراج الأوراق الثبوتية وحالات التصادق على الزواج، تمهيدًا لإنهاء ذلك.

وشدد السكرتير العام على توفير الأطباء والكوادر الطبية في مراكز تنظيم الأسرة وتنفيذ خطة لتغطية جميع التجمعات بإضافة الخدمات التوعوية والفنية وتفعيل خدمة الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين في المناطق المحرومة، فضلًا عن متابعة الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة.

كما شدد الغندور، على قيام مختلف الجهات بالتنسيق مع منطقة وعظ شمال سيناء لاستضافة قوافل الأزهر الدعوية واستفادة الجمهور من تلك القوافل، بجانب التوعية بمخاطر الإدمان، وتغطية المناطق المحرومة بالخدمات السكانية من خلال مديرية الصحة.

وطالب الغندور جميع المديريات والجهات بالتنسيق مع وحدة «أيادي مصر» بالديوان العام للاستفادة من مراكز التدريب على حرفة السجاد اليدوي بمراكز المدن لتدريب الفتيات والسيدات وإعدادهن للعمل الحر من خلال التدريب علي حرفة السجاد.

بدورها أكدت نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، على أن جدول اعمال الاجتماع تضمن مراجعة توصيات الاجتماع السابق وعرض تقرير انجاز الجهات المشاركة بالخطة التنفيذية للسكان، وعرض المشكلات السكانية التي تم رصدها وكيفية التعامل معها ووضع الحلول المناسبة، وتدريب السيدات علي الحرف اليدوية.