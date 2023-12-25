محافظ القاهرة يوجه بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع شرطة المرافق للقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات، والعمل على تيسير حركة المواطنين بإزالة التعديات على الطريق العام والميادين الرئيسية.

استعادة الوجه الحضاري

وأكد محافظ القاهرة، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملة مكبرة بمصر الجديدة

وفى سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وحي مصر الجديدة لرفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بمنطقة روكسي تم خلالها رفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.