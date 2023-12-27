تراجع أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 27-12-2023

انخفضت أسعار مواد البناء بشكل كبير في السوق المصرية، خاصة حديد التسليح والأسمنت، وتراجع سعر طن الحديد بقيمة 31 جنيها، مقارنة بآخر سعر سجلته خلال تعاملات أمس، وفق ما جاء على بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتراجع سعر طن الحديد مقارنة بأسعار أمس، ضمن سلسلة انخفاضات خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم

وأوضحت بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، أنّ سعر طن حديد عز انخفض بقيمة 31 جنيها ليسجل 41 ألفا و588 جنيها اليوم، بينما سجل أسعار الحديد الاستثماري 39 ألفا و966 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم تراجعا بقيمة 4.8 جنيه للطن، ليسجل 2196 جنيها للطن.

وعن أسعار الحديد اليوم الأربعاء عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار وفق بوابة الأسعار العالمية، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم بلغ 577 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 520 دولارا للطن الواحد.