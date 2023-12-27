أدعية للعام الجديد.. اللهم اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا

يحرص الكثيرون على استقبال العام الجديد بالدعاء بالتوفيق لأنفسهم ولغيرهم، وبداية صفحة جديدة، متمنين أن تكون مليئة بالخير واليمن والبركات، ومع أعتاب عام 2024، يمكن الدعاء لكل شخص بما يتمنى لنفسه.

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الدعاء طوال العام من أحب الأعمال إلى الله، ومع بداية العام الجديد، يُستحب التفاؤل والدعاء بالخير للنفس وللغير.

أدعية العام الجديد

وتابع عبد الحميد، أنه من بين الأدعية التي يمكن الدعاء بها مع بداية العام الجديد: «اللهم مع بداية العام الجديد، اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة اللهم إنها بداية سنة جديدة لي فاجعل عامي هذا أجمل مما تمنيت».

دعاء العام الجديد الشامل

وأضاف الأطرش، أنه من بين أدعية العام الجديد الشاملة: «اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة، اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء، واحفظ لنا من نحب وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى، اللهم اني استودعتك السنة الجديدة، يارب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها، اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات، وبارك لنا في السنة الجديدة، واجعل الفرح واليسر فيها».