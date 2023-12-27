محافظ الجيزة يوجه بسرعة طلاء واجهات العقارات المحيطة بمحطة قطار بشتيل

وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من أعمال طلاء واجهات العقارات المحيطة بمحطة القطارات في بشتيل، مؤكدا ضرورة الالتزام بتوحيد الألوان لمراعاة المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة بالكامل وتخطيط الطريق وتوحيد أرصفة المشاه بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة السكة الحديد ببشتيل من الخارج، والتي تعد من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذ على أرض محافظة الجيزة، إذ تساهم في خدمة قطاع كبير من المواطنين.

تغير مسار حركة نقل الركاب بين القاهرة والصعيد

وثمن محافظ الجيزة، خلال الجولة، جهود الدولة لتنفيذ أحد أكبر مشروعات السكك الحديدية والتي ستغير مسار حركة نقل الركاب بين القاهرة والصعيد من خلال عمليات الربط بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى في واحدة من أكبر المحطات التبادلية لقطارات الصعيد.

خدمة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير التي تشهدها منطقة أحمد عرابي، ووجّه الأجهزة التنفيذية المختصة بضرورة مراعاة عمل رامبات بأرصفة المشاة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتقليم وتهذيب الأشجار الموجودة بشكل حضاري لإعطاء المظهر الجمالي للشارع.

إزالة اللافتات الدعائية من على الأسوار والمنازل

ووجّه بضرورة رفع كفاءة المساحات الفضاء والكائنة أسفل المحاور المرورية وتدعيمها بالزراعات والمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة ودهان كوبري مشاة المواطنين الكائن بمطار إمبابة لعبور المواطنين من قاطني المنطقة إلى شارع السودان، مشددا على رفع مخلفات الرتش وإزالة اللافتات الدعائية من على الأسوار والمنازل للحفاظ على الشكل الحضاري.

ورافق محافظ الجيزة خلال جولته، محمد نور السكرتير العام المساعد، وعدد من المسؤولين بالأجهزة التنفيذية وقيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة للمرور.