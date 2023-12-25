محافظ الجيزة: غلق وتشميع 5 محلات مخالفة.. ورفع 500 حالة إشغال

أسفرت حملات مكبرة شنتها محافظة الجيزة على الأسواق، غلق وتشميع 5 محال مخالفة، ورفع 500 حالة تعد وإشغال في شارع الأربعين، وذلك لتنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الدورية لنسب التنفيذ لأعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع المدرجة ضمن خطة المحافظة، لتحسين حركة سير المواطنين والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

وأشار إلى أنه جرى البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة وتطوير ورصف شارع الأربعين بطول كيلومتر، وهو أحد الشوارع الحيوية والرابطة بين شارعي الثلاثيني والمساكن بحي بولاق الدكرور.

وأوضح أنه جرى تمهيد طبقة الطريق وتعديل المناسيب الخاصه بالشارع الي جانب إجراء أعمال رفع كفاءة وتحسين ودعم خدمات المرافق الموجودة بالشارع من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء قبل تنفيذ أعمال الرصف، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد المحافظ على الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بشارع الأربعين بالتعاون مع شرطة المرافق، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة وترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.