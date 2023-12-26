محافظ الجيزة يكرم 13 لاعبا من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

كرّم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 13 لاعباً ولاعبة من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وكذلك الحاصلين على المراكز الأولى في بطولات الجمهورية والبطولات الدولية لموسم 2023، وذلك في ألعاب المصارعة والتايكوندو والملاكمة، في إطار دعم ورعاية محافظ الجيزة للمتفوقين والمتميزين في كل المجالات من أبناء المحافظة.

دعم الأبطال الرياضيين

وأكد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الرياضة، وتسعى دائما إلى دعم ورعاية أبنائها الأبطال الحاصلين على بطولات محلية أو دولية، مشيراً إلى إنشاء وتطوير 49 مركز شباب بالصف وأطفيح، ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة.

كما أكد المحافظ امتلاك المحافظة لنماذج رياضية مضيئة ومشرفة من الرياضيين بمختلف المراحل العمرية، مشيدا بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في مرحلتي الناشئين والشباب، والمنفذ على ملاعب 6 هيئات شبابية ورياضية بالمحافظة، وبمشاركة 65 لاعباً، حيث يعد نواة للمنتخبات ويخضع الى معايير دقيقة في انتقاء الموهوبين وفق خطة عمل محددة لإعداد وتأهيل المواهب لمختلف البطولات.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن المديرية بالتعاون مع المحافظة تقومان بجهود مكثفة لإكتشاف المواهب الشابة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وتعملان على تهيئة الأجواء المناسبة لهم لتجهيزها بدنيًا وفنيًا لتمكينهم من المشاركة في البطولات الرياضية.

أسماء المكرمين

وشمل التكريم عبد الرحمن كرم عبدالعاطي لحصوله على ذهبية بطولة مصر الدولية وذهبية بطولة الجمهورية في التايكوندو، ومحمد عبدالناصر أحمد لحصوله على برونزية بطولة مصر الدولية في التايكوندو، ومنة محمد حسن لحصولها على فضية بطولة الجمهورية تحت سن 17 سنة فى التايكوندو، وكارين كريم عبدالفتاح، لحصولها على برونزية بطولة الجمهورية تحت سن 14 سنة في التايكوندو، وإيمان عصام عبدالعزيز لحصولها على برونزية بطولة الجمهورية تحت سن 17 سنة في التايكوندو، وأحمد محمد علي لحصوله على ذهبية بطولة الجمهورية تحت 20 سنة في المصارعة، وعمر حسن صالح لحصوله على ذهبية بطولة البراعم في المصارعة، وأدهم عبدالله أمين لحصوله على فضية بطولة الجمهورية كبار في المصارعة، ومحمود حنفي محمد، لحصوله على فضية بطولة الجمهورية تحت 20 سنة في المصارعة، وفتحي صبري حسان لحصوله على فضية وبرونزية بطولة الجمهورية تحت 20 سنة في المصارعة، وجنى عماد سيد لحصولها على برونزية بطولة الجمهورية تحت 17 و 20 سنة فى المصارعة، وعبدالرحمن أحمد عطا لحصوله على برونزية بطولة الجمهورية تحت 17 سنة في المصارعة، وحمزة جمال غانم لحصوله على فضية بطولة الجمهورية مواليد 2009 في الملاكمة.

كما ضم التكريم عبدالناصر أحمد محمد، ونجلاء محمود صادق، ونبيل طلال، وريم عبدالشافي، وعزة عبدالله من الجهاز الفني والإداري للعبة التايكوندو، ومحمد عطفت، أحمد عبدالله، وهند رفاعي من الجهاز الفني والإداري للعبة المصارعة، وياسر جعفر، يسماح يحيى من الجهاز الفني والإداري للعبة الملاكمة، ومحمد عبدالواحد لبنة المشرف العام للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالجيزة، وأيمن شبيطة مدير إدارة الأداء الرياضى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.