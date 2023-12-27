مدير «نجع حمادي التعليمية» يشدد على سرعة إنهاء استمارات الشهادة الإعدادية

مد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اجتماعًا موسعًا، استهدف مديري المدارس الإعدادية، لاستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024م.

شدد المدير العام على سرعة الانتهاء من استمارات الشهادة الإعدادية، وحظر اصطحاب الطلاب الهواتف الذكية داخل اللجان، مع مراعاة الدقة، ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية.

كما وجه بإعلان جدول الامتحانات في مكان واضح وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع العمل على توفير الجو الملائم للتلاميذ، والحفاظ على النظام والانضباط خلال فترة الامتحانات.

وأكد وزيري، أهمية مجموعات الدعم المدرسية، موجهًا بتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب من خلالها، مشددا على تنفيذ اليوم الثقافي، والرياضي والفني للطلاب بالمدارس، وتنظيم فترات المشاهدة للبرامج التعليمية داخل الفصول الدراسية.

كما أشار إلى ضرورة توعية الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجانًا.