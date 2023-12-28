حقائق مذهلة عن أسعد دولة في العالم.. ما علاقة الطبيعة وصندوق المولود؟

يتمتع شعبها بإرادة قوية وعزيمة لا تلين، يتصرفون بعقلانية عند مواجهة الصعاب، يتحملون فصول الشتاء القاسية، لكنهم أيضا مرفهون لدرجة تجعل كل من يعرفهم يشعر بالسعادة، هم سكان دولة فنلندا، الملقبة بأسعد دولة في العالم لـ6 مرات على التوالي وفق تقرير يقيس فجوة السعادة وتشرف عليه الأمم المتحدة سنويا.

قبل أشهر قليلة تم منح فنلندا، لقب أسعد دولة في العالم، للعام السادس على التوالي، بسبب بعض الأشياء التي تحدث وعاداتهم وثقافتهم، إذ لم يتخطَ عدد السكان الـ5 ملايين نسمة، يعيشون على مساحة 130 ألف ميل، لكن ما الذي يجعل فنلندا أسعد دولة فى العالم؟

غرف ساونا

ووفق صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، فإن الدولة الإسكندنافية، يشتهر سكانها باحتساء الكثير من القهوة، ويمتلكون الكثير من مزايا الرفاهية، فضلا عن أن طبيعتها لها عامل مؤثر في جعلها أسعد دول العالم، حيث يتم تخصيص نصف غرفة ساونا لكل شخص، إذ تمتلك الدولة نحو 2.5 مليون غرفة سونا، حيث تعد جزءا أساسيا في حياتهم وهي إحدى الثقافات والعادات لديهم.

سكان فنلندا يعشقون الاسترخاء، والبقاء في المنزل واحتساء المشروب، وفق «ذا جارديان» البريطانية، فضلا عن أن مخالفات السرعة تعتمد على قيمة الدخل، وصلت لتغريم مليونير نحو 130 ألف دولار.

صندوق المولود من الحكومة

ووفق «ذا جارديان» البريطانية، فتمنح الحكومة الفنلندية الأسر «صندوق أطفال»، بمجرد وصول مولود جديد، يحتوي على الملابس والحفاضات ومنتجات الاستحمام، ومرتبة صغيرة وملاءة، وهو ما يشعر المواطنين بسعادة ورعاية اجتماعية.

رياضة حمل الزوجة

يضطر الأزواج إلى ممارسة رياضة حمل الزوجات، حيث تقام بطولة العالم في مدينة سونكاجارفي بفنلندا، حيث يحمل كل رجل زوجته على ظهره أثناء إكمال مسار العوائق، مع بعض الشروط وهي ألا يزيد وزن الزوجة عن 49 كيلوجراما.

ووفق تصريحات فرانك مارتيلا الباحث في علم النفس الفنلندي، للصحيفة البريطانية، فتضم فنلندا آلاف البحيرات وغابات شاسعة، وطبيعة خلابة، والهواء الأنظف في العالم، فضلا عن أن سكانها لا قارنون أنفسهم بجيرانهم، ولا يكسرون دائرة الثقة المجتمعية، إضافة إلى اتباع نمط الحياة الجيد، والصحة والتوازن.

ويعتمد التقرير الذي يختار الدول الأكثر سعادة، سنويا على استطلاعات رأي يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية.