وعاظ الأزهر يواصلون جهودهم التوعوية.. لقاءات جماهيرية في مختلف الأماكن

واصل وعاظ الأزهر وواعظاته جهودهم التوعوية خلال عام 2023، إذ نفذوا آلاف اللقاءات الجماهيرية بمختلف الفئات والأماكن، بهدف نشر الوعي العام بين الجميع واستعادة منظومة القيم الأخلاقية بين الناس وإقرار السلم المجتمعي، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب- شيخ الأزهر بتكثيف جهود التوعية والإفادة.

وكشف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في تقرير حصاده لعام 2023م، أن المجمع نفذ نحو 224 قافلة دعوية متحركة وثابتة، جابت جميع محافظات مصر وركزت بشكل أكبر على المناطق النائية والمترامية الأطراف.

كما عقد مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف نحو 102 قافلة إلى محافظات متنوعة، نفذ خلالها الوعاظ والأئمة برنامجًا دعويًّا نوعيًّا شمل الكثير من الفعاليات واللقاءات مع الجمهور.

وبلغ عدد الخطب التي أداها الوعاظ في مساجد الجمهورية نحو 142747 خطبةٍ، بالإضافة إلى 295964 موعظةٍ بالمساجد.

ولم تقتصر عملية التواصل من جانب وعاظ الأزهر وواعظاته على المساجد وأماكن العبادة فقط، وإنما استهدفت الوصول للجمهور في مختلف أماكن تواجده، فكان لدور الرعاية الاجتماعية نصيبٌ هامٌّ في خطة التوعية، حيث عُقد بها نحو 34935 لقاءٍ، بالإضافة إلى 16259 لقاءٍ بالمستشفيات مع المرضى والعاملين بهذه المستشفيات.

وفي إطار التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، نفّذ المجمع 78538 لقاءٍ بمراكز الشباب، بالإضافة إلى 23843 لقاءٍ بالمدارس للتلاميذ والعاملين بها، 21025 لقاءٍ بالمعاهد الأزهرية، فضلًا عن 13919 محاضرة بقصور الثقافة، كذلك التقى وعاظ الأزهر برواد المقاهي الثقافية في نحو 31658 جلسة نقاشية.

ولم تغفل جهود التوعية فئة مهمة تحتاج إلى مزيد من الوعي وهي السجون، والتي بلغت عدد اللقاءات بها في عام 2023م نحو 3616 لقاء، بالإضافة إلى 1598 بالأمن المركزي، 16809 بمراكز وأقسام الشرطة.

كما شملت جهود التوعية تنفيذ نحو 12295 لقاء للعاملين بشركات القطاع العام والخاص، وشهد عام 2023م أيضًا تنفيذ نحو 40263 أمسية دينية في أماكن متنوعة تواجد فيها الجمهور بشرائحه المختلفة واهتماماته المتنوعة، كما كان للدور المتخصصة للسيدات اهتمام خاص حيث بلغت لقاءات السيدات نحو 61394 لقاء.