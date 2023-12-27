اهتمام إعلامي بحوار «أبومازن» مع لميس الحديدي وصحيفة عبرية تنشره بالكامل

ابرزت صحف ومواقع إخبارية عربية وأجنبية وإسرائيلية أول حوار للرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، منذ بدء العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك ضمن برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي نقلها أيضًا تلفزيون فلسطين، حسبما ذكرت صحيفة «القدس».

صحيفة عبرية تنشر حوار أبومازن بالكامل

وأبرزت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» حوار أبومازن مع لميس الحديدي، ونشرت الحوار كاملًا بالفيديو، وكتبت تصريحات أبومازن بالكامل، كما أبرزت صحيفة «القدس» حوار الرئيس الفلسطيني، واستعرضت أهم تصريحاته في أول حوار له منذ بدء الأزمة.

وأبرز موقع «راي نيوز» الإيطالي حوار أبومازن، ضمن تحديثات الموقع المستمرة حول العدوان على قطاع غزة، كما نشر موقع «أفينير» الإيطالي مقتطفات من تصريحات أبومازن، خاصة ما يتعلق بخطة نتنياهو للتخلص من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت الإعلامية لميس الحديدي قد انفردت بأول لقاء مع أبومازن، والذي أذيع أمس الثلاثاء، وحرصت مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الدعم غير المحدود لاجراء هذا الحوار الأول من نوعه مع رئيس السلطة الفلسطينية، منذ بدء العدوان على غزة.