ضبط كنز أثري داخل منزل موظف على المعاش في المنيا.. تماثيل وعملات

كشفت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن المنيا، عن حيازة موظف بالمعاش «له معلومات جنائية»، لقطع أثرية بقصد الإتجار بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على (مركب خشبي عليه نقوش وكتابات فرعونية عليها 7 تماثيل خشبية - 9 أوان ألباستر مختلفة الأشكال والأحجام - 3 وجوه خشبية- 2 مزهرة من الزجاج - 3 تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام عليها نقوش فرعونية - تمثال لسيدة من الحجر الملون عليه نقوش فرعونية - تمثال لسيدة في الوضع الأزوري ملون من الحجر عليه نقوش وكتابات هيروغليفية - تمثال لفرس النهر- 17 تميمة مختلفة الأشكال، وجميعها قطع أثرية تعود لعصور فرعونية مختلفة - 1795 عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر اليوناني الروماني) .

وبمواجهته اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار، وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشي الآثار، أفادوا بأن القطع المضبوطة أثرية.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.