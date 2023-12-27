سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

حافظ سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، داخل كافة البنوك المصرية، على هدوءه الذي بقى عليه منذ بداية التعاملات الصباحية، لذلك يسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، حسبما ذكرت المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

أوضح الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، أنّ سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وصل إلى 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء، داخل بنك مصر 8.40 جنيه بيعاً و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.41 جنيه للشراء، أمّا سعر البيع 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء، داخل بنك القاهرة، وصل إلى 8.38 جنيه شراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي في ختام التعاملات داخل بنك قناة السويس سجل 8.42 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.