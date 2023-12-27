كاتب صحفي: توافق كبير بين مصر والأردن حول القضايا الإقليمية

قال الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، إن المشاورات الدائمة بين القاهرة وعمان، مشاورات تكتسب أهمية خاصة، نظرا للعلاقات العميقة بين البلدين، والتوافق في الرأي بين القيادتين والاهتمامات المشتركة التي تتضاعف نتيجة الأزمة الحالية في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوضع في قطاع غزة، ستكون له الأولوية في القمة المصرية الأردنية، والمضي قدما في إيجاد حلول سياسية، تنهي الصراع وتتوصل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمة القدس.

وأوضح أن الزعيمين أكدا رفضهما لأي محاولات لدفع سكان غزة للتهجير القسري تجاه مصر، أو دفع أهالي الضفة للتهجير قسرا إلى الأردن، واعتبرت القيادتان أن هذا يعتبر خطا أحمر.

وذكر أن مصر والأردن لديهما من المقومات ما يؤهلهما ليكون لهما دور حيوي، في السيطرة على الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب، ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، تدرك القاهرة وعمان أبعاد هذا العدوان، فهذا الإدراك المبكر العميق ساهم في كشف هذه الأهداف وتنبيه العالم لها.