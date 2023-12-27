أستاذ علاقات دولية: توقيت دقيق للقمة المصرية الأردنية بشأن فلسطين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ القمة المصرية الأردنية تأتي في توقيت دقيق وحساس تمر به القضية الفلسطينية، حيث إن مصر والأردن من أكثر الدول المعنية بعدم تصفية القضية الفلسطينية، خاصة أنها تمثل لمصر والأردن قضية مركزية وقضية مصرية أردنية في الأساس.

«فارس»: مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار

وأضاف «فارس»، في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مخططات واضحة من جانب الاحتلال الإسرائيلي للسعي وبكل قوة إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها، على حساب دول جوار فلسطين، وبالتالي، فإن التنسيق والتشاور المصري الأردني يأتي في إطار الحرص على تنسيق المواقف المصرية الأردنية، وإيجاد دعم دولي حقيقي للعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين بما يتوافق مع إقامة دولة فلسطينية، وإجهاض مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

دلالات زيارة ملك الأردن لمصر

وتابع الخبير في العلاقات الدولية أن زيارة ملك الأردن إلى مصر تأتي في إطار الحرص المتنامي والمتراكم الذي سعت إليه الدولة المصرية والمملكة الأردنية على مدار الأعوام السابقة، فقد جرى عقد قمم مشتركة مصرية أردنية فلسطينية بأكثر من 5 قمم، بهدف العمل على خفض التصعيد، سواء في قمة شرم الشيخ أو في قمة العقبة، وهذا يؤكد بكل قوة أن مصر والأردن في سبيل حرصهما على صناعة السلام في الشرق الأوسط يسعيان إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين.