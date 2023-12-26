رئيس شعبة الذهب يجيب عن «سؤال الساعة»: ماذا يحدث في محلات الصاغة؟

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الذهب شهدت العديد من الارتفاعات عالميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما تبعه من قرارات بنك الفيدرالي الأمريكي سواء ارتفاع الفائدة مع بيانات تشير إلى انخفاضات في الفائدة الأمريكية 3 مرات على مدار 2024، حيث وصل إلى 2060 دولارا للأوقية.

أسباب تحريك أسعار الذهب محليا

وأوضح «ميلاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنّ الموجة الشرائية التحوطية من قبل المصريين، أحد أسباب تحريك أسعار الذهب في السوق المحلي.

وتابع أنّ سعر عيار 21 وصل إلى 3200 جنيه، وكثيرون يسعون لشرائه كونه ملاذا آمنا لحفظ القيمة، ومن ثم هناك طلبات شرائية تبعها ارتفاعات في الأسعار.