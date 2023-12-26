رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس شعبة الذهب يجيب عن «سؤال الساعة»: ماذا يحدث في محلات الصاغة؟

كتب:

محمد عزالدين
10:02 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
مشغولات ذهبية

مشغولات ذهبية

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الذهب شهدت العديد من الارتفاعات عالميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما تبعه من قرارات بنك الفيدرالي الأمريكي سواء ارتفاع الفائدة مع بيانات تشير إلى انخفاضات في الفائدة الأمريكية 3 مرات على مدار 2024، حيث وصل إلى 2060 دولارا للأوقية.

أسباب تحريك أسعار الذهب محليا

وأوضح «ميلاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنّ الموجة الشرائية التحوطية من قبل المصريين، أحد أسباب تحريك أسعار الذهب في السوق المحلي.

وتابع أنّ سعر عيار 21 وصل إلى 3200 جنيه، وكثيرون يسعون لشرائه كونه ملاذا آمنا لحفظ القيمة، ومن ثم هناك طلبات شرائية تبعها ارتفاعات في الأسعار.

اقرأ المزيد:

حكاية الذهب والإلهين في معبد كوم أمبو بأسوان.. زيارة التاريخ بـ20 جنيها

استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين.. عيار 21 يسجل 3130 جنيهًا

قبل ما تشتري الذهب.. ما هي المصنعية ومحتوياتها؟

مع نهاية التداول.. تعرف على أسعار الذهب عيار 21 في السوق

شعبة الذهب تعلن موعد طرح ماكينات ATM لشراء المعدن الأصفر

سعر الذهب عيار 21 الآن بمحال الصاغة.. اعرف وصل كام
بقلم محمد عزالدين