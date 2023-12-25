رئيس جامعة العريش يستقبل وفدا من طلاب المدرسة اليابانية

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وفد من طلاب المدرسة اليابانية فرع العريش، معربا عن سعادته باللقاء الذي وصفه بأنّه امتدادا لتواصل الجامعة مع المجتمع، وخاصة فيما يخص اكتشاف ورعاية النشء.

أجرى الوفد جولة تفقدية داخل مزرعة الجامعة للخضر والفاكهة، ومزارع وأحواض الأسماك، وعنابر الدواجن والأرنب وغيرها.

استقبل الوفد بمزرعة الجامعة الدكتور محمود إبراهيم، عميد معهد الدراسات البيئية، والدكتور هاني عبد الله العلاقمي، وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية لشئون خدمة المجتمع.

زيارة كلية التربية الرياضية

كما قام الوفد بزيارة إلى كلية التربية الرياضية والصالة المغطاة للألعاب الرياضية والملاعب، وكان في استقبالهم الدكتور محمود الترباني، عميد الكلية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المدارس المصرية ــ اليابانية تُعد توجه إيجابي، كونها تعمل على تفعيل عدد من مكونات أسلوب توكاتسو بقدر ما تسمح به إمكانات التطوير التصميمي والهندسي للمدارس.

إصلاح منظومة التعليم تبدأ من المنزل

وأكد رئيس الجامعة على أن إصلاح التعليم منظومة شاملة تبدأ من المنزل والمعلم والإدارة المدرسية المؤهلة والمؤمنة بالتغيير، وتعتمد هذه العملية على عدد من المدخلات التي لا تصح دونها، يأتي على رأسها وجود معلمين أكفاء ومؤهلين، خاصة مع الدعم والمشاريع القومية التي تتم في جميع مراحل التعليم في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.