خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان من الموبايل

بحلول موعد دفع فاتورة الكهرباء، يتفاجأ العديد من المواطنين في كثير من الأحيان بارتفاع قيمة الفاتورة عن المعتاد أو زيادة الفاتورة عن قيمة الاستهلاك الحقيقي، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، أو بالاسم والعنوان معا، ويختلف الاستعلام بين الشركات وبعضها البعض، إذ يتم عدادات الكهرباء على الشركات حسب موقعها الجغرافي.

وتوفر الشركة القابضة لكهرباء مصر الفرصة للمواطنين للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بعدة طرق مختلفة، حتى يستطيعون التأكد من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بهم، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية بالاسم فقط والاسم والعنوان أيضا في جميع شركات الكهرباء، كالتالي:

الاستعلام عن فواتير الكهرباء

وهناك العديد من الطرق التي يمكن الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلالها، إذ توفر الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين خدمة الاستعلام عن الفاتورة عبر المواقع الإلكترونية الرئيسية الخاصة بالشركات، كما يمكن الاستعلام أيضا من خلال الهاتف المحمول عبر الخط الساخن، فضلا عن إمكانية الاستعلام عنها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أيضا، إضافة إلى تطبيق الكهرباء الذي يمكن تحميله على الهاتف المحمول.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة من خلال الموقع الإلكتروني بالخطوات التالية:

- يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة من هنــــــــــا.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات العملاء الموجودة أعلى منتضف الصفحة الرئيسية.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة، ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في حالة إذا كان العميل لديه حساب على الموقع، وفي حالة إذا كان لم يكن لديه حساب يقوم بالضغط على «مستخدم جديد» حتى يتم إنشاء حساب له.

- وبعد الدخول للحساب الخاص بالمواطن، يقوم بإدخال بعض البيانات حتى يتم إظهار الفاتورة له، وتتمثل في «الاسم، المحافظة، المنطقة، الشارع، رقم العمارة، الدور، رقم الشقة».

- ثم يتم الضغط على استعلام، لتظهر قيمة الفاتورة الخاصة به.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

وتتيح شركة كهرباء شمال القاهرة للمواطنين فرصة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم من خلال الخطوات التالية:

- يتم الدخول إلى موقع شركة كهرباء شمال القاهرة من هنـــــــــــــا.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات بالضغط على «خدمة العملاء» الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية.

- ثم يتم اختيار أيقونة «الاستعلام عن فاتورة الكهرباء»، وبعدها يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب المواطن على الموقع، ثم يتم إدخال بيانات العنوان الخاص بعداد الكهرباء المراد الاستعلام عن فاتورته، لتظهر قيمة الفاتورة بعدها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف

وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر فرصة تواصل المواطنين مع الرشكة عبر تطبيق الهاتف المحمول «واتساب» على الرقم 01507501111، إذ يمكن للمواطنين الاستفسار عن كل شيء يريدون الاستفسار عنه من خلال تلك الخدمة.

تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وهناك عدد من التطبيقات التي يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلالها، ومن أبرز لك التطبيقات تلك الخاصة بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات، أو من خلال «إنستا باي»، كما يمكن الاستعلام أيضا من خلال التطبيقات الخاصة بشركات التحصيل الإلكتروني، ومن أبرز التطبيقات التي يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلالها تطبيق «استعلام فاتورة الكهرباء عداد مصر» والذي يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلاله عند تحميله على الهاتف المحمول من متجر البلاي ستور للأندرويد أو من متجر app store لأجهزة الـ ios.