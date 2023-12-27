أطفال الضفة يرفعون لافتات للإفراج عن آبائهم.. «الحرية للأسرى»

بالقرب من ميدان الشهداء بمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، اصطف عشرات الأطفال رفقة ذويهم يحملون لافتات كبيرة مكتوب عليها «الحرية للأسرى»، كما رفع الآخرون صورًا لعدد من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أماكن متفرقة.

وقفات احتجاجية للمطالبة لرفض المجازر في غزة

وحول التفاصيل فقد نظمت اللجنة الوطنية، تلك المسيرة للمطالبة بحرية الأسرى والتضامن مع أسرهم، بالإضافة إلى رفض العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية على المدنيين في قطاع غزة.

ترديد هتافات للمطالبة بحرية الأسرى

وقالت فاتن الترابي، صحفية فلسطينية في حديثها لـ«الوطن» إن الوقفات الاحتجاجية توسعت لتشمل مدن الضفة الغربية بأكملها، مضيفة: «الأوضاع صعبة جدا في المنطقة، خاصة مع الاقتحامات المتكررة والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين».

وأشارت «فاتن» إلى أنّ الوقفات شهدت حضور لافت من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 14 سنة، مضيفة: «الأطفال كانوا يرددون هتافات من نوعية أريد أبي والحرية للأسرى وأقفوا الاعتقال».

وتدخل الحرب في غزة شهرها الثالث، منذ اندلاع عملية «طوفان الأقصى» في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وارتقى خلالها أكثر من 20 ألف شهيد وما يزيد عن 54 ألف مصاب.