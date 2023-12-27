غلق مزلقان دير مواس القبلي في المنيا غدا لمدة 24 ساعة.. اعرف السبب

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، غلق مزلقان ديرمواس القبلي رقم 67، اعتبارًا من غدًا الخميس لمدة 24 ساعة، من الثامنة صباحًا حتى الثامنة من صباح اليوم التالي.

غلق المزلقان لإجراء أعمال تطوير شاملة

وأوضح بيان أصدرته محافظة المنيا، أنه سيُجرى غلق المزلقان للقيام بأعمال تطوير شاملة وإنشاء حواجز جديدة وتحسين الإضاءة، وتركيب إشارات إنذار للسيارات والمشاة، وذلك بهدف التأمين ومنع وقوع أي حوادث.

وأضاف البيان، أن الطرق البديلة التي يمكن استخدامها أثناء غلق المزلقان هي كوبري دير مواس البحري رقم 66.

الالتزام بتعليمات رجال المرور

وناشدت المحافظة الالتزام بتعليمات رجال المرور واستخدام الطرق البديلة حفاظا على سلامتهم، إذ يعد غلق مزلقان ديرمواس القبلي خطوة مهمة في إطار حرص الدولة على تأمين مزلقانات السكك الحديدية ومنع وقوع أي حوادث ، كما أن أعمال التطوير التي ستنفذ، ستساهم في تحسين السلامة المرورية بالمنطقة.