خبيرة في الاقتصاد النقدي: توقعات بانخفاض أسعار الفائدة للبنك الفيدرالي قريبا

قالت ليال منصور، الباحثة المختصة في الاقتصاد النقدي والمالي، إنّ هناك توقعات بانخفاض أسعار الفائدة للبنك الفيدرالي الأمريكي قريباً، موضحة: «في هذا العام شهدنا تحركات البورصة العالمية وأسعار الصرف بشكل مختلف تماماً عن العام الماضي».

وأضافت «ليال»، في مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، مقدم برنامج «الملف»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الأربعاء: «التحركات في هذا العام أعطتنا شكلاً عكسياً نتيجة لارتفاعات بلغت 10 مرات على مستوى الفائدة على الدولار في أمريكا وكل العالم، لأن هناك تضخم عالمي».

رفع الفائدة الطريقة الوحيدة لتقليل التضخم

وتابعت المختصة في الاقتصاد النقدي والمالي أن قرارات رفع الفائدة هي الطريقة الوحيدة من أجل تقليل التضخم، الذي كان مرتفعاً جداً، وتخطى 10%، وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان التضخم هذا العام، أعلى مما كان عليه في العام الماضي.

زيادة الفائدة يجذب الاستثمارات إلى أمريكا

وأكدت ليال منصور أن ارتفاع الفائدة في أمريكا كان جذاباً للأموال الأجنبية حتى تستثمر في السوق المالي بأمريكا، مشيرةً إلى أن هناك توقعات بانخفاض أسعار الفائدة قريباً، وذلك منعاً من حدوث صدمات في الاقتصاد الأمريكي.