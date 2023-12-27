3 مدن ضمن قائمة الأكثر برودة في طقس اليوم.. بينها سانت كاترين

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي يتضمن توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأربعاء، هعن وجود 3 مدن ضمن قائمة الأكثر برودة، وهناك 5 مناطق هي الأعلى في درجة الحرارة.

سانت كاترين تسجل 4 درجات مئوية

وبناءً على توقعات درجات الحرارة الصغرى يوم الأربعاء 27 ديسمبر، من المتوقع أن تكون قائمة المدن الأكثر برودة هي سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 4 درجات مئوية والعظمى إلى 16 درجة أما في نخل، فمن المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى 6 درجات مئوية والعظمى 20 درجة، وفي الوادي الجديد، من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.

المدن الأكثر دفئاً

بحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة الأربعاء، فإن أكثر المدن دفئاً اليوم هي شرم الشيخ، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية. وفي أبور رماد، تبلغ درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية، وفي رأس حدربة، تبلغ العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، وفي سفاجا، تبلغ العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية، وأخيراً في مرسي علم، تبلغ العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.