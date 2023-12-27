عمرو خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة مع كل الأطراف لوقف إطلاق النار في غزة

قال الإعلامي عمرو خليل، إن الحل يأتي دائما من مصر، فهي الوسيط الذي يحترم كل الأطراف، وهناك تواصل دائم على مدار الساعات الماضية، لإقناع كل الأطراف بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وثمن «خليل»، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله عاهل الأردن، حول تطورات الأوضاع في القطاع، تمثل دعوة جديدة لاتخاذ مسار المفاوضات السياسية أملا في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وذكر أن الزعيمين أكدا رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً، وشددا على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والسرعة اللازمة التي تحدث فارقاً حقيقياً في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.