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هل يفرض «إنستا باي» رسوما على تحويل الأموال في 2024؟.. خبيرة مصرفية توضح

كتب:

مريم جاد
08:49 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الدكتورة سهر الدماطيالخبيرة المصرفية

الدكتورة سهر الدماطيالخبيرة المصرفية

كشف الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، حقيقة وتفاصيل فرض تطبيق «إنستا باي» رسومًا على تحويلات الأموال، اعتبارًا من العام المقبل.

حقيقة فرض رسوم على تحويلات «إنستا باي» 

وقالت الخبيرة المصرفية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إنه لم يصدر أي قرار رسمي متعلق بفرض رسوم على التحويلات حتى الآن، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع فرض التطبيق رسومًا، اعتبارا من مطلع العام المقبل.

ورأت سهر الدماطي، أنه في حالة إعلان فرض الرسوم على التحويلات فإنها ستهدف لتغطية حجم التحويلات، واستيعاب أكبر قدر ممكن من العملاء الذين يصل عددهم إلى 37 مليون عميل في القطاع المصرفي، مؤكدة أن خدمة «إنستا باي» لاقت نجاحًا كبيرًا لكونها توفر والقت والمجهود.

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