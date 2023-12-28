%15 مقدم فقط.. تفاصيل شراء وحدة سكنية في أكتوبر من «التعمير والإسكان»

يقدم بنك التعمير والإسكان عددا من المشروعات السكنية للمواطنين، من بينها مشروع في مدينة 6 أكتوبر وتحديدًا مشروع كمباوند المنتزه يقع في القطعة رقم 61 في منطقة جنوب الأحياء على طريق الواحات.

ويقام مشروع المنتزه على مساحة 26,7 فدان، ويتميز بواجهات عصرية، ومنطقة خدمات مثل مول تجاري ومسجد وملاعب، ويتيح بنك التعمير والإسكان الاستلام فوري.

مشروع المنتزه من بنك التعمير والإسكان

ومشروع المنتزه يتكون من 900 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 68 مترا مربعا و177 مترا مربعا، وجميع العمارات عبارة عن دور أرضي و4 أدوار متكررة.

وهناك نموذج الفيروز يتراوح مساحاته بالنسبة للدور الأرض بين 68 مترا مربعا و172 مترا مربعا، والدور المتكرر بين 114 مترا مربعا و172 مترا مربعا ونموذج الزمردة الأرضي بين 132 مترا مربعا و177 مترا مربعا، والدور المتكرر بين 168 مترا مربعا و175 مترا مربعا.

نظام السداد على مشروع الوحدات السكنية

وبالنسبة لنظام السداد على مشروح كمباوند المنتزه في مدينة 6 أكتوبر من بنك التعمير الإسكان، يكون 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.