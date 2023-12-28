حركة تجارية نشطة بموانئ البحر الأحمر: تداول 13 ألف طن و1074 شاحنة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، حركة تجارية نشطة، إذ تمّ تداول 13 ألف طن و1074 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة، و200 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 527 شاحنة، و185 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 547 شاحنة، و15 سيارة.

وفي ميناء سفاجا، يستعد الميناء اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

وأمس، استقبل الميناء 3 سفن، هي «دليلة، الحرية وبوسيدون اكسبريس»، وغادرت السفينتين« دليلة وأمل».

تداول 1280 طن بضائع

كما تمّ تداول 1280 طن بضائع و343 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1790 راكبًا بموانيها.