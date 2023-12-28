في ظل الأجواء الممطرة.. 5 إرشادت مهمة من «الكهرباء» لتجنب المخاطر

شهد عدد من محافظات مصر خلال الساعات الماضية من اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة امتدت إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسيناء وشمال الصعيد، قد تزيد حدتها على شرق البلاد مع تقدم ساعات النهار.

وفي ظل تلك الأجواء الممطرة، حذّرت الشركة القابضة لكهرباء مصر من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتعرض بعض المناطق للأمطار، التي قد ينتج عنها بعض المخاطر المتعلقة بمهمات الكهرباء، ما يستلزم اتباع الإرشادات التالية.

إرشادات التعامل مع مهمات الكهرباء في ظل الأمطار

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء في الشوارع سواء أعمدة الإنارة أو الأكشاك أو الكابلات.

- عدم الاقتراب من الأسلاك الكهربائية المكشوفة أو غير المكشوفة.

- عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل في حال كانت الملابس مبتلة.

- توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الامطار.

- التواصل مع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة، وإبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة، من خلال الحسابات الرسمية للشركة.