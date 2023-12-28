«الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب في 11 يناير المقبل.. متى يبدأ فلكيا؟

يبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، فمع دخول شهر رجب يتبقى أقل من 60 يومًا على حلول الشهر الكريم، ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء موعد هلال شهر رجب يوم الخميس 29 من جمادي الآخر 1445، الموافق 2024/1/11، من خلال مراكز الاستطلاع التابعة لدار الإفتاء المصرية على مستوى الجمهورية.

موعد شهر رجب فلكيا

وأعلنت الحسابات الفلكية أن هلال شهر رجب سيظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً، بتوقيت القاهرة، يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 2024/1/11.

كيفية استطلاع الهلال

ووفقا لدار الإفتاء المصرية، تخضع عملية الرؤية لضوابط شرعية، أبرزها: تحقق رؤية الهلال من قبل اثنين من العدول -أي المتصفين بالصدق والأمانة-، فضلا عن وجود 5 لجان مشتركة بين الإفتاء، ومعهد بحوث الفلك، ليباشروا عملية رصد الهلال، ويتناقشون في نقاط الرؤية، ويتم التحقق منها قبيل الإعلان عنها.