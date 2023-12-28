«التموين»: 127 مليار جنيه إجمالي مخصصات دعم الخبز والسلع

أعلن أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات، وصول مخصصات الدعم إلى 127 مليار جنيه، منها 91 مليار جنيه للخبز، و36 مليار جنيه للتموين.

وأضاف أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على إضافة كل من يستحق الدخول في منظومة بطاقات التموين، من الأسر الأكثر احتياجا من الفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى تطوير ما يقرب من 396 مركز خدمة متكامل لتقديم كل الخدمات التموينية التي لها علاقة بأصحاب البطاقات التموينية.

تطوير مراكز الخدمة

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»، أنه يجرى العمل على استدامة والحفاظ على منظومة الدعم سواء الخبز أو التموين، إذ جرى التوافق مع وزارة التنمية المحلية والاشتراك بـ332 مجمعا خدميا متكاملا في المراكز الحكومية الموحدة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

رفع الطاقات التخزينية

وتابع: «جرى رفع الطاقات التخزينية بعدما كانت 1.2 مليون طن تخزين قبل 10 سنوات، وأصبحت 3.5 مليون طن تخزين بأكثر من 75 صومعة»، مشيرا إلى وجود 6 صوامع حقلية خلال العام الحالي.