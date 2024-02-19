كيفية الحصول على سيارة معاقين.. اعرف الشروط والإجراءات والمتطلبات

تُعد السيارة من أهم وسائل النقل، وهي ضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة للتحرك بحرية واستقلالية، وتوفر وزارة التضامن العديد من التسهيلات لهم، من أجل الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك، ولذا نوضح لكم عبر السطور التالية كيفية الحصول على سيارة معاقين، وشروطها وخطوات التقديم عليها.

شروط التقديم على سيارة المعاقين 2023

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الشروط لحصول الأشخاص ذوي الهمم، على سيارة المعاقين 2024، وتكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على السيارات، ومن شروط التقديم على السيارة:

- أن يكون المتقدم يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون.

- أن يجتاز الشخص الكشف الطبي.

- أن يكون الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين 2024 مصري الجنسية.

- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

كيفية الحصول على سيارة معاقين

وعن كيفية الحصول على سيارة معاقين، فهناك عدد من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على السيارة، وهي كالتالي:

- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية.

- حجز موعد لإجراء الكشف الطبي لـ«السيارات المجهزة»، عبر موقع وزارة الصحة.

- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتي تتمثل في:

* بطاقة الرقم القومي.

* رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

* الحالة الاجتماعية للمستفيد.

* العنوان التفصيلي للمتقدم على سيارة المعاقين 2024.

* الوظيفة التي يشغلها المتقدم.

* رقم التليفون للتواصل.

- تحديد نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

- اختيار تاريخ الكشف الطبي.

ـ تحديد مكان الكشف الطبي.

ـ اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.

- بعد الكشف الطبي يتم معرفة قدرة الفرد على قيادة السيارة.

وبعد استيفاء تلك الخطوات تقوم إدارة المرور بفحص المستندات، وإذا كانت المستندات كاملة وصحيحة، يتم إصدار خطاب موافقة إلى صاحب السيارة، وبعد الحصول على خطاب الموافقة، يقوم صاحب السيارة بشراء سيارة جديدة من أحد الموزعين المعتمدين.

بعد شراء السيارة، يقوم المتقدم بطلب استيراد السيارة إلى الجمارك، من خلال تقديم المستندات المطلوبة، وهي كالتالي:

- خطاب موافقة إدارة المرور.

- عقد البيع بين صاحب السيارة والموزع.

- شهادة فحص السيارة من هيئة المواصفات والجودة.

- بعد تقديم الطلب، تقوم الجمارك بفحص المستندات، وإذا كانت المستندات كاملة وصحيحة، يتم إصدار شهادة الإعفاء الجمركي.

- بعد الحصول على شهادة الإعفاء الجمركي، يقوم صاحب السيارة باستلام السيارة من الجمارك.

مميزات سيارة المعاقين

تتميز سيارة المعاقين بعدة مميزات، وهي كالتالي:

- مجهزة تجهيزًا خاصًا يتناسب مع نوع الإعاقة التي يعاني منها صاحب السيارة.

- معفاة من الجمارك.

- تخضع لنظام التقسيط الميسر.

نصائح للحصول على سيارة معاقين

من أجل الحصول على سيارة معاقين بسهولة وسرعة، إليك بعض النصائح، وهي كالتالي:

- احرص على تقديم المستندات المطلوبة كاملة وصحيحة.

- احضر الكشف الطبي في الموعد المحدد.

- ادفع الرسوم المقررة في الوقت المحدد.

أنواع الإعاقات التي تسمح بالحصول على سيارة معاقين

تسمح الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقات التالية بالحصول على سيارة معاقين:

- الإعاقات الحركية، مثل الشلل النصفي أو الرباعي، أو فقدان الأطراف السفلية.

- الإعاقات البصرية، مثل العمى أو ضعف البصر الشديد.

- الإعاقات السمعية، مثل الصمم أو ضعف السمع الشديد.

- الإعاقات الذهنية، مثل التخلف العقلي أو التوحد.

- الإعاقات النفسية، مثل الأمراض النفسية التي تؤثر على القدرة على القيادة.

أنواع التجهيزات التي يتم تركيبها في سيارة المعاقين

تختلف التجهيزات التي يتم تركيبها في سيارة المعاقين حسب نوع الإعاقة التي يعاني منها صاحب السيارة، ومن الأمثلة على هذه التجهيزات:

- مقاعد خاصة لذوي الإعاقات الحركية.

- مقود خاص لذوي الإعاقات الحركية.

- فرامل يد خاصة لذوي الإعاقات الحركية.

- نظام مساعدة على القيادة لذوي الإعاقات البصرية.

- نظام مساعدة على القيادة لذوي الإعاقات السمعية.

- نظام مساعدة على القيادة لذوي الإعاقات الذهنية.