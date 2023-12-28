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محافظ الجيزة يتابع جهود رفع مياه الأمطار.. وإجراءات عاجلة لمواجهة الطوارئ

كتب:

سلامة عامر
12:10 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على التعامل الفوري وشفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء والمراكز والمدن التي شهدت أمس وصباح اليوم سقوط أمطار، مؤكدا استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظي مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

ووجّه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة وهيئة النظافة والتجميل برفع درجة الاستعداد خلال موسم سقوط الأمطار، بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، واليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد محافظ الجيزة متابعة جهود الوحدات المحلية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة لشفط تراكمات مياه الأمطار، مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات بأحياء ومراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولا بأول خلال فصل الشتاء واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها واتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة أي ظروف طارئة.

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بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.