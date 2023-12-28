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منح فرصة ثانية للمتغيبين عن امتحان التربية البدنية بسبب الأمطار في القليوبية

كتب:

حسن صالح
10:20 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
رفع أثار أمطار القليوبية اليوم

رفع أثار أمطار القليوبية اليوم

 أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية توفير فرصة ثانية لطلاب المدارس والمراحل المختلفة المتغيبين عن امتحانات التربية البدنية المقرر عقدها اليوم بمدارس المحافظة بسبب الأمطار، حيث وجه المحافظ سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بإعادة الامتحان للطلاب الذين منعتهم الأمطار التي شهدتها المحافظة فجر اليوم من الحضور.

رسالة لطلاب المحافظة وأولياء الأمور 

ووجهت محافظة القليوبية منشورا ورسالة لطلاب المحافظة وأولياء الأمور المتغيبين عن امتحان التربية البدنية بالمدارس عبر الصفحة الرسمية للمحافظة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيها: «عزيزي ولي امر الطالب في حال تغيب أحد الطلاب عن حضور امتحان التربية البدنية فى المدارس التى حدث بها سقوط أمطار سيتم إعادة الامتحان بالتنسيق مع المدرسة»

انتظام امتحانات النقل في الازهر

في سياق متصل، أكد الدكتور سعيد خضر وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية انتظام امتحانات نصف العام التي انطلقت لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي مطلع الأسبوع الجاري وانتظامها اليوم تزامنا مع حالة الطقس والأمطار  حيث تم استقبال الطلاب وتنفيذ جدول الامتحانات وأعمال التصحيح بالكنترولات دون تأثير لعوامل الطقس وجرى التنبيه علي مراعاة ظروف الطلاب والتأخيرات بسبب الامطار 

يذكر أن محافظة القليوبية شهدت فجر اليوم سقوط أمطار بين متوسطة وشديدة ضربت انحاء المحافظة دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن مع استمرار انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة وإعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس 

 

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