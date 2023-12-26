جامعة بنها الأهلية: نسعى لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب

نظمت جامعة بنها الأهلية، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، ندوة بعنوان «دور مؤسسة حياة كريمة وجامعة بنها الأهلية في العمل العام ودعم القضية الفلسطينية»، بهدف توعية الطلاب بأهداف المبادرة بجانب نشر ثقافة العمل التطوعي، والتعريف بأنشطة المؤسسة من أجل تعظيم الاستفادة من القدرات والطاقات الشبابية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، واللواء وائل شوقي مستشار مؤسسة حياة كريمة، والدكتورة هند جلال مدير إدارة التوعية ومبادرات دعم المجتمع بالمؤسسة، والعقيد محمود طاهر رئيس قطاع إقليم القاهرة الكبرى بالمؤسسة، ومصطفى السيد منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، والأستاذة بثينة مصطفى المتحدث بإسم مؤسسة حياة كريمة.

حفظ كرامة الإنسان المصرى

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مبادرة متكاملة تستهدف حفظ كرامة الإنسان المصرى وحقه في توفير حياة كريمة له.

وأشادت «شعراوي» بالموقف البطولي للشعب المصري وصموده وتحمله فاتورة الإصلاح الإقتصادى للدولة في معركتها نحو البناء والتنمية، مضيفة إنه من هذا المنطلق جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2019، بهدف تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة بجانب تقديم حزمة متكاملة من الخدمات في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت نائب رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة حريصة على نشر ثقافة العمل التطوعي بين طلاب وطالبات الجامعة، وتشجيعهم على المشاركة في العمل العام لتوظيف طاقاتهم الحماسية، بالإضافة إلى تنمية وعي الطلاب والطالبات بالقضية الفلسطينية، موضحة أن جامعة بنها الأهلية قد شاركت خلال الفترة الماضية في المبادرات والحملات الداعمة لأشقائنا في فلسطين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

حياة كريمة هي نموذج ملهم للعمل الجماعي

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية أن مبادرة «حياة كريمة» هي نموذج ملهم للعمل الجماعي وتضافر الجهود والتعاون المثمر بين مختلف الجهات في الدولة وهو ما انعكس في تحقيقها للنجاح على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن التعاون بين جامعة بنها الأهلية ومؤسـسـة حياة كريمة يساهم في تطوير واكتساب خبرات متبادلة للطرفين مما يعود بالنفع على المجتمع لتصبح جامعة بنها الأهلية أحد شركاء النجاح لمؤسسة حياة كريمة.

وأشار «سوسة» إلى أن الجامعة حرصت على التعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» لافتتاح «منفذ» لها داخل الجامعة بهدف التسهيل على الطلاب في بدء رحلتهم مع العمل التطوعي والأهلي لخدمة وتنمية المجتمع، ولكي يصبح طلاب الجامعة جزء من مجتمع فعّال.

وأشار إلى أن «مؤسسة حياة كريمة» لم تكتف بما حققته من إنجازات تنموية في مصر إنما ساهمت بشكل فعال في دعم القضية الفلسطينية عبر إطلاق العديد من المبادرات وكان لجامعة بنها الأهلية دورًا ومساهمة في هذه المبادرات.

وخلال الندوة، استعرض اللواء وائل شوقي مستشار مؤسسة حياة كريمة دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية موضحًا أن مؤسسة حياة كريمة تواصل جهودها لتوجيه كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، بإطلاق العديد من المبادرات بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة.

وأكدت الدكتورة هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة أن المؤسسة حريصة على عقد الندوات واللقاءت المختلفة بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي، والتعريف بأنشطة المؤسسة من أجل تعظيم الاستفادة من القدرات الشبابية، والعمل على تنمية الوعي لدى الطلاب، بحجم الإنجازات والجهود التنموية، وتشجيعهم على المشاركة في المبادرة الرئاسية، لتعزيز مفاهيم المواطنة والولاء والانتماء.

من جانبه استعرض مصطفى السيد منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية حيث تهدف المبادرة لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

من ناحية أخرى وعلى هامش الندوة تم افتتاح «منفذ» مؤسسة حياة كريمة داخل جامعة بنها الأهلية، وذلك بهدف التعريف بالبرامج والتدريبات المختلفة التي تقدمها المؤسسة.

شارك في الندوة الدكتور سليمان مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، وسامية عبدالحميد، القائم بأعمال أمين عام جامعة بنها الأهلية، ومديرين البرامج، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب والطالبات بالجامعة.