«العمل» تؤهل 40 شابا وفتاة من قنا لسوق العمل الإلكتروني
كتب:
ماهر هنداوي
01:42 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
تسليم شهادات التدريب على التسوق الإلكتروني
سلمت مديرية العمل بقنا شهادات إتمام التدريب على الدورتين التدريبيتين المجانيتين في مجال التسويق الإلكتروني إلى 40 شابًا وفتاة.
استمرت الدورة التدريبية لمدة 22 يومًا لكل برنامج، وتلقى المتدربون تدريبًا متخصصًا وعمليًا في مجال التسويق الإلكتروني.
يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف تدريب الشباب على المهن المستحدثة وتهيئة فرص عمل لهم.