«العمل» تؤهل 40 شابا وفتاة من قنا لسوق العمل الإلكتروني

سلمت مديرية العمل بقنا شهادات إتمام التدريب على الدورتين التدريبيتين المجانيتين في مجال التسويق الإلكتروني إلى 40 شابًا وفتاة.

استمرت الدورة التدريبية لمدة 22 يومًا لكل برنامج، وتلقى المتدربون تدريبًا متخصصًا وعمليًا في مجال التسويق الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف تدريب الشباب على المهن المستحدثة وتهيئة فرص عمل لهم.