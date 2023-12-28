«حماية الطفل بسوهاج»: إنقاذ 3 فتيات قبل إجراء عمليات ختان لهن

أعلنت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إنقاذ 3 فتيات تتراوح أعمارهن ما بين الحادية عشر والخامسة عشر من إجراء عملية الختان لهن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتلقت الوحدة عدة بلاغات من خط نجدة الطفل يفيد بإجراء عملية الختان للفتيات خلال الأيام المقبلة.

منع ختان 3 طفلات بسوهاج

وقال أبو السعود الديب مدير وحدة حماية الطفل بدار السلام في تصريحات لـ«الوطن»، إنه فور ورود البلاغات قامت اللجنة باستدعاء أولياء أمور الطفلات وأخذ التعهدات اللازمة منهم بعدم إجراء الختان في أي وقت وبأي طريقة وتحملهم المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك.

طرق الإبلاغ عن شكاوى الأطفال

كما قامت اللجنه بتوعية أولياء الأمور بخطورة وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.

ودعت اللجنة إلى الإبلاغ عن أي خطر أو أي شكاوى متعلقه بالطفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنه الفرعيه بالوحده المحليه لمركز ومدينة دار السلام .