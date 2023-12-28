جدول امتحانات كلية الثورة السمكية الترم الأول 2024 بجامعة السويس

أعلنت كلية الثروة السمكية في جامعة السويس، جدول امتحانات الترم الأول «المستوى الأول البرنامج الأساسي»، للعام الجامعي 2023-2024، التي تنطلق الأربعاء المقبل، 3 يناير 2024.

جدول امتحانات كلية الثورة السمكية 2024

وجاء جدول امتحانات كلية الثروة السمكية للفصل الدراسي الأول 2024، المستـوى الأول للبرنامج الأساسي، كالآتي:

الأربعاء 3 يناير 2024: لغة إنجليزية 1 من الساعة 10 صباحًا حتى 12 مساءً.

الخميس 4 يناير 2024: نشاط طلابي1 من 10 صباحًا حتى 12 مساءً.

الثلاثاء 9 يناير 2024: مقدمة في علوم الثورة السمكية من الساعة 3 مساءً حتى 5 مساءً.

الخميس 11 يناير 2024: كيمياء عضوية وتحليلية من الساعة 3 مساءً حتى 5 مساءً.

امتحانات الأحياء المائية

الأحد 14 يناير 2024: بيولوجيا الأحياء المائية من الساعة 3 مساءً حتى 5 مساءً.

الثلاثاء 16 يناير 2024: فسيولوجيا الأحياء المائية من الساعة 3 مساءً حتى 5 مساءً.

الخميس 18 يناير 2024: ميكروبيولوجي الأحياء المائية من الساعة 3 مساءً حتى 5 مساءً.

الأحد 21 يناير 2024: مبادئ علم الاقتصاد من 3 مساءً حتى 5 مساءً.

الثلاثاء 23 يناير 2024: تكنولوجيا نظم المعلومات من الساعة 3 مساءً حتى 5 مساءً.