علي جمعة: الحج ليس رحلة ترفيهية.. «أنت بجوار الله فتواضع له»

قال علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الحج جمع بين كل عبادات الإسلام، وهو عبادة تفيد الإنسان ومن حوله ليشهد منافع لهم، والحج ليس رحلة ترفيهية بل هو مثله مثل الجهاد.

والحج نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، ويسمى بالحج الأكبر تمييزا له عن العمرة وهي الحج الأصغر، حيث إن بيت الله الحرام تغفر فيه الذنوب ويستجاب الدعاء، وتمحى السيئات، ويخرج الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه ويرجع بصفحة جديدة.

الحج يحتاج لصبر وهدوء نفس

وحث علي جمعة، الحجاج خلال مؤتمر صحفي، على تقوى الله ثم المبادرة لفعل الخيرات ثم حسن الخلق مع الناس، قائلًا: «لا تذهب وتعتقد أنك في رحلة سياحية، أنت بجوار الله، فتواضع له»، وأوضح أنه لا يدخل الجنة متكبر، وأن من كان في قلبه كبر دخل النار، ويجب علينا التواضع، ونريد أن يمن الله علينا بالعفو والرضى: «نحن في هذا المجالس هو من المجالس التي تحفها الملائكة ويذكرها الله في ملء عنده».