موعد الامتحان الختامي لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي الأزهري بكفر الشيخ

كشف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ موعد عقد امتحان اليوم الختامي لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي الأزهري، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024، بعد تأجيل الامتحان الذي كان مقررًا له اليوم، بسبب موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها محافظة كفر الشيخ.

موعد الامتحان الختامي لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي الأزهري

وأشار «شهاوي»، إلي أنّه تقرر عقد امتحان اليوم الختامي لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي الأزهري، والمؤجل من اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، ليكون السبت المقبل الموافق 30 ديسمبر، مؤكدًا تأجيل اليوم الافتتاحي بجدول امتحانات النقل الثانوي بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية إلى الأربعاء 10 يناير 2024، مع الاحتفاظ بباقي مواعيد أيام جدول النقل الثانوي كما هو عليه.

تأجيل امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي الأزهري

وكانت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، قد أعلنت تأجيل امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي، للعام الدراسي 2023 - 2024، أمس الخميس، بجميع معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، لحين إصدار إشعار آخر يُحدد موعدها لاحقًا، وذلك بعد الرجوع لرئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في هذا الشأن، بسبب موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.