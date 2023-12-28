تيسيرات متعددة في التسجيل لحج الجمعيات الأهلية 2024: لا اشتراطات للسن

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024، إذ أجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 7 آلاف و500 حاج من بين 23 ألفًا و400 مواطن ومواطنة تقدموا وتم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

حج الجمعيات الأهلية

وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ القرعة الإلكترونية أجريت اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل عنصر بشري نهائيًا، وتمّ اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقًا لنسبة عدد الطلبات.

وأضافت أنَّه تمّ تخصيص 7 آلاف و500 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

وأوضحت أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لاستمرارها في تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة، لذا فقد تمّ تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج باتخاذ إجراءات فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الماضي، سواء عبر التقديم الورقي أو الإلكتروني، كما شهد هذا العام تيسيرات متعددة في التسجيل لحج الجمعيات فقد تمّ السماح للمواطنين بالتسجيل دون وجود اشتراطات للسن، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا، أما كبار السن فقد سمح لهم بالتقدم دون شروط سوى قدرتهم على أداء فريضة الحج بالاعتماد على النفس، كما تم السماح بوجود مرافقين للمتقدمين أصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج

كما تمّ البدء في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد، مشيرة إلى أنَّه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية، فقد تمّ وضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول: فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي.

- مستوى ثاني: فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي.

- مستوى ثالث: فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي.

أكّد أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أنَّ إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز 23400 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 2749 جمعية ومؤسسة أهلية، إذ بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 41%، وبلغت نسبة السيدات 59%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولي بين المحافظات المتقدمة.

وأضاف «عبدالموجود»، خلال مؤتمر صحفي، أنَّه على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023، في أحد البنوك الحكومية «مصر- الأهلي – القاهرة» أو البريد المصري، وذلك بحد أقصى أسبوعًا لإتمام الإجراءات، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتمّ تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، مشيرًا إلى أنَّه تمّ التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، إذ تمّ الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.