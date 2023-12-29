أشرف بن شرقي حديث الجماهير البيضاء على «X».. هل يعود للزمالك؟

أكثر من عام مر على مغادرة ميت عقبة، ولم تنس جماهير الزمالك لحظات التألق والسعادة التي عاشتها في وجود المغربي أشرف بن شرقي، بين جدران القلعة البيضاء، قبل أن يقرر الرحيل في أغسطس عام 2022، ورغم طول المدة، إلا أن أمنيات العودة ما تزال الأعلى صوتًا بين مشجعي الفريق الأبيض.

تأق ابن شرقي ومطالب بعودته للزمالك

بات أشرف بن شرقي في أقل من 24 ساعة، حديث الجماهير البيضاء على منصة «X»، بالتزامن مع تألقه رفقة الريان القطري بشكل استثنائي، منذ انتقاله لصفوفه في سبتمبر الماضي، إذ ظهر المغربي في 9 مباريات منذ بداية الموسم، على مدار 697 دقيقة مشاركة، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين، ليساهم بذلك في 8 أهداف مع الفريق.

شارك أحد جماهير الزمالك في الوسم المتداول باسم أشرف بن شرقي على «X»، مطالبًا بإعادته مرة أخرى إلى الزمالك، في ظل تألقه بهذا الشكل رفقة فريقه القطري، إلى جانب حاجة الفارس الأبيض لخدماته، إذ كتب: «يا سلام يا أفندينا لو تطلع لينا بخبر أشرف بن شرقي في الزمالك وتقول على مسؤوليتي.. أنا هعملك تمثال في النادي».

وقال آخر: «الصفقة الناجحة في القسم الأول هي أشرف بن شرقي أتى كبديل لسفيان بوفال، وشارك في 9 مباريات وفي رصيده 6 أهداف وصناعة هدف واحد، لاعب خدم منظومة المدرب بشكل ناجح ويلعب كجناح يمين ويسار وتأقلم بشكل سريع مع الفريق».

وواصل ابن شرقي خطف قلوب الجماهير بالأداء الاستثنائي الذي يقدمه مع الريان القطري، وليس فقط جماهير الدوري المحلي، لكن مشجعي الزمالك أيضًا، بعدما شارك في مباراة ملحمية لفريقه الذي نجح في الانتصار بسداسية نظيفة على المريخية، وقال أحد الجماهير: «الأسد أشرف بن شرقي كلمة السر في الريان في القسم الأول متكامل هداف مزعج جدًا في الملعب، لعب 9 مباريات سجل 6 أهداف وصنع هدف».