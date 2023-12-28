محافظ الجيزة: رفع كفاءة مدخل محور عمرو بن العاص للقادم من دائري المريوطية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية المشروعات القومية والمحاور والطرق التي تُنفذ في المحافظة، وعلى رأسها محاور الفريق كمال عامر والمهندس شريف إسماعيل ومحمد أنور السادات و26 يوليو وعرابي والمنصورية والمريوطية والبراجيل التي تمثل شرايين جديدة للتنمية وإضافة مهمة في مجال تدعيم شبكة الطرق وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طرق آمنة تخدم المواطنين وتربط أحياء ومراكز المحافظة بعضها البعض.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الجيزة التي رافقه خلالها اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لمتابعة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص بقطاعات المريوطية والمحولات وفيصل وحتى موقع الربط بالطريق الدائري بمنطقة المنشية ونهاية شارع عمرو بن العاص.

رفع كفاءة مدخل محور عمرو بن العاص

وشدد محافظ الجيزة على تنفيذ خطة لرفع كفاءة وتطوير مدخل محور عمرو بن العاص للقادم من الطريق الدائري بالمريوطية في إطار تحسين الرؤية البصرية وإضفاء المظهر الحضاري على القطاع بالكامل إذ سيجرى تجميل المدخل وزراعة المسطحات الخضراء واللاندسكيب والتخطيط اللازم للطريق.

أعلن محافظ الجيزة عن تنفيذ مخطط لتطوير ورفع كفاءة شارع عمرو بن العاص بنطاق منطقة فيصل بطول 2 كم وعرض حوالي 20 مترا بالإضافة إلى رصف ورفع كفاءة وتطوير ودعم متفرعات شارع عمرو بن العاص بالإنترلوك بما يحقق نقلة حضارية كبيرة لذلك القطاع بالكامل إلى جانب رصف وتطوير وربط عدد من الشوارع العرضية الحيوية مع شارع عمرو بن العاص وذلك للتيسير على المواطنين وتسهيل حركة التنقل.

محافظ الجيزة يوجه بالالتزام بالبرامج الزمنية

خلال متابعة مراحل العمل بموقع الربط مع الطريق الدائري الشمالي، وجّه محافظ الجيزة بالالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من الأعمال الخاصه بالمحور والمطالع والمنازل لتحقيق الاستفادة المرورية من المشروع.

كما أكد محافظ الجيزة على ضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال الخاصة بمحور ناهيا موضحا إنشاء سوق حضاري بحوار محور ناهيا لتكون بديلاً عن الأسواق العشوائية والتيسير على المواطنين.

ومن جانبه، كلّف اللواء محمد الكيلاني، مشرفي المشروع والشركة المنفذة بضرورة سرعه الانتهاء من الاعمال الإنشائية الخاصة بمحور عمرو بن العاص بمنطقة المنشية وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد للأعمال، مشيداً بشبكة الطرق المنفذة بمحافظة الجيزة والتي ساهمت في تحقيق طفرة مرورية كبيرة، مؤكدا أنه بالتعاون مع محافظة الجيزة فأنه جار دراسة سبل تنفيذ أعمال ربط محور الفريق كمال عامر «الدائري الجنوبي بالمنيب بالاتجاه المؤدى إلى مناطق المعادي مارا أعلى الطريق الدائري وذلك لتوسيع دائرة الاستفادة من محور الفريق كمال عامر مما يساهم في تحسين الحركة المرورية».

رافق المحافظ خلال جولتة المهندس إبراهيم أبو عريضة مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة والمشرفين على مشروع محور عمرو بن العاص.