تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر.. 7 خطوات سريعة

تطلب وزارة التموين بشكل مستمر تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين الذين يحصلون على الدعم الشهري من الوزارة، ومنها التشديد على ضرورة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر؛ لتجنب توقف البطاقة أو الحرمان من صرف المقررات التموينية والسلع الغذائية كل شهر، لذا يسارعون لتنفيذ ما تطالب به الوزارة حفاظا على تحديث البيانات وحماية حقوق المواطنين المستحقين.

وفي السطور التالية نستعرض خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر.

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

كشفت وزارة التموين عن خطوات تسجيل رقم الموبايل على البطاقات التموينية «أون لاين» تيسيرًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد.

1. في البداية يجب الدخول على موقع دعم مصر حتى تتمكن من تسجيل رقم التليفون.

2. ثم يتم انقر على خيار تسجيل رقم التليفون المحمول.

3. اكتب رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما، وتأكد من صحة الأرقام، ثم قم بالضغط على كلمة التالي.

4. سيظهر اسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية وأيقونة يتم كتابة رقم التليفون بها.

5. يتم الضغط على كلمة تسجيل رقم المحمول.

6- بعدها ستظهر رسالة بقبول رقم المحمول وفي خانة عدم القبول ستظهر رسالة برجاء إدخال رقم محمول بشرط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

7- وفي حالة عدم طلب التحديث ستظهر لك رسالة تفصيلية مكتوب بها «رقم البطاقة ليس له بيانات تحديث».

الفئات المسموح لها بإضافة مواليد على بطاقة التموين

وذكرت وزارة التموين في بيان لها أبرز الفئات المسموح لها بإضافة مواليد على بطاقة التموين.

1- يتم إضافة المواليد على بطاقات التموين لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

2- يتم تسجيل أفراد على بطاقة التموين لحاملي كارت الخدمات المتكاملة.

3- يحق تسجيل المواليد الجدد لأصحاب معاش التضامن الاجتماعي.

4- يمكن تسجيل المواليد لأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة إضافة المواليد.

ويشترط ألا يقل سن الأفراد المراد إضافتهم على بطاقة التموين عن 4 أعوام.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

1- أقصى عدد يمكن قبوله لإضافته على بطاقة التموين هو 4 أفراد تشمل الزوج والزوجة.

2- يتاح إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية.

3- يجب أن يكون المعاش منخفضًا.

أهمية موقع دعم مصر

يعتبر موقع دعم مصر الرقمي موقعا مهما ومتخصصا في تقديم الخدمات الإلكترونية حيث يعد من من أهم المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات بطاقات التموين، خاصة بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإتاحة خدمة واحدة فقط على الموقع، تخص أصحاب البطاقات التموينية.

يقدم موقع دعم مصر الرقمي، خدمة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، من أجل تحديث بيانات أفراد بطاقة التموين، في ظل حرص الوزارة بشكل دوري على تحديث بيانات منظومة الدعم التمويني، والأفراد المدرجين عليها، لتنقيتها من غير المستحقين للدعم.

ويمكن تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات تسجيل رقم الموبايل

- الدخول على موقع دعم مصر الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

- انقر على خيار إدخال رقم بطاقة التموين.

- يظهر على الفور اسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين، بعد كتابة رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما ومدون على الكارت الذكي.

- كتابة رقم الهاتف المحمول بشرط أن يكون مسجل تبع إحدى شركات الاتصالات.

- يرسل موقع دعم مصر رسالة إلكترونية نصية تظهر أمام صاحب البطاقة بقبول تسجيل الرقم أو رفضه حال إدخال رقم غير مسجل باسم رب الأسرة.

بوابة مصر الرقمية للتموين

وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات التموينية الأخرى الخاصة ببطاقات التموين منها مايلي:

استخراج بدل التالف

استخراج بدل الفاقد

الفصل الاجتماعي

نقل البطاقة من محافظة لمحافظة.