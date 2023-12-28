الأول على العالم: مؤهلي «دبلوم صنايع».. ودخلت التحدي وفزت بمليون جنيه

«ربنا اللى وجّهنى للطريق دا»، هكذا بدأ «محمد شعبان»، الحاصل على المركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، فى فرع حفظ القرآن مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة، لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجائزته مليون جنيه، حديثه لـ«الوطن».

«شعبان» أشار إلى أنه بدأ تفكيره فى حفظ القرآن الكريم بعد تخرجه فى التعليم المتوسط، متابعاً: «حصلت على الدبلوم الصناعى وكنت طالباً بمستوى متوسط فى التعليم، وبدأت وأنا فى نهاية المرحلة الإعدادية حفظ القرآن الكريم واختتمته فى نهاية الدبلوم الصناعى»، مضيفاً: «ربنا فتح علىّ جداً ووجدت نفسى أختم حفظ القرآن الكريم، بعدها دخلت معهد قراءات فى دمنهور ودرست به 8 سنوات متواصلة، حصلت فيه على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وبعدها التحقت بكلية القرآن الكريم، وحالياً فى الفرقة الثالثة فى الكلية، وحاصل على امتياز لمدة سنتين».

«كل تأخيرة وفيها خيرة»، هذا المثل ينطبق حرفياً على «محمد شعبان»، حيث اشترك فى المسابقة العام الماضى وخرج من المنافسة بعد حصوله على المركز الثانى، ويقول: «زوجتى وش الخير علىّ، تزوجت منذ 5 شهور، ومن عام وأنا أستعد للمسابقة، حيث إننى التحقت بها العام الماضى، وحصلت على المركز الثانى ولم أكرّم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولم أحصل على أى مكافأة، من حينها بدأت تكثيف المراجعة واطلعت على عدد كبير من الكتب والمقاصد الشرعية حتى وصلت لليوم وفزت فيه بالجائزة الأولى».

وعن لقائه بوزير الأوقاف، قال: «كان حافزاً كبيراً وشجعنى على أن ما حصلت عليه اليوم ليس نهاية المطاف، ولكنه بداية طريق لى لكى أكمل دراستى فى الماجستير والدكتوراه، وهو ما أنوى فعله بإذن الله».

«والدتى زغردت أول ما سمعت الخبر»، هكذا قال محمد شعبان، عن فرحة أمه بحصوله على المركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وقال: «كانت أمى تشعر بى وباجتهادى وتسهر على راحتى يومياً، وأنا أراجع وأجتهد فى حفظ القرآن الكريم والاطلاع على علومه، فدخولى المسابقة جاء بعد 12 عاماً من إتمام حفظى للقرآن، فالمشوار لم يكن سهلاً، بل كان مليئاً بالصعاب الشديدة لكنى تجاوزتها بفضل بركة القرآن الكريم».

«هخدم القرآن وأهله حتى آخر نفس فى عمرى، فمنذ حفظى للقرآن وقمت بعمل كتاب تحفيظ لكل أهل القرية وأطفالها بالمجان، وختم على يدى القرآن الكريم العديد من الأطفال وسأستمر بعد حصولى على الجائزة فى خدمة أهله»، هذا ما ينوى «شعبان» فعله بعد حصوله على الجائزة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على رعايته لأهل القرآن الكريم، قائلاً: «بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على الاهتمام البالغ بالمسابقة والاستقبال الجميل لأهل القرآن، وكل المتسابقين كانوا فرحين بدار القرآن الكريم».