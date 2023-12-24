محمود مسلم: لا صوت يعلو فوق قضية غزة الآن.. ومصر نجحت في نقل الصورة كاملة

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الإعلام المصري لعب دورا كبيرا في تغطية الانتخابات الرئاسية، وتوضيح موقف مصر من قضية فلسطين بشكل يتوازى ويتناسب مع دور القاهرة وتأثيرها في المنطقة العربية.

اجتماع اللجنة البرلمانية

وقال «مسلم» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقد الآن لمناقشة تقوية الإعلام المصري محليا وإقليميا ودوليا لزيادة قدرته في تشكيل وعي المواطنين، والتعامل مع الأزمات المختلفة في ضوء أهداف سياسة الدولة الإعلامية الصادرة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2020، وذلك بحضور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن من القضايا المهمة التي برز فيها دور الإعلام المصري وجود صوت كبير وقوي للدولة خلال حرب غزة، مضيفا أنه لا صوت يعلو فوق صوت غزة الآن، ومصر نجحت في نقل الصورة كاملة.

حراك منضبط في الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت حراكا منضبطا، إذ وقفت على مساحة واحدة من المنافسين الثلاثة والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعمه كثير من الأحزاب والمصريين، وهو ما اتضح في نتيجة الانتخابات الرئاسية، مضيفا: «كنا أمام انتخابات رئاسية شريفة ونزيهة، ومساحة حرة من الديمقراطية».