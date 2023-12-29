أمطار تضرب القصير في البحر الأحمر.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ودفعت الأجهزة بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسحب تراكمات مياه الأمطار وإعلان حالة الطوارئ.

سحب مياه الأمطار بمدينة القصير

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بسيارات ومعدات الشركة لسحب مياه الأمطار المتراكمة بمدينة القصير نتيجة تعرض المدينة لأمطار متوسطة صباح اليوم، وتواصل سيارات ومعدات الشركة إزالة آثار الأمطار من مناطق تجمعات المياه.

إعلان حالة الطوارئ بالبحر الأحمر

من جانبه أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إعلان حالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات وجاهزية جميع المعدات والسيارات بكافة المدن للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر استمرار حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار جنوب المحافظة.