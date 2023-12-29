ضبط تاجر استولى على أموال شخصين في الدقهلية بحجة توظيفها في «البتكوين»

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (شخصين- مقيمان بدائرة المركز) بتضررهما من (تاجر- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير توظيفها لهما في العملة الرقمية «بتكوين» مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك ولم يرد المبالغ المالية لهما.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.