ضبط تاجر استولى على أموال شخصين في الدقهلية بحجة توظيفها في «البتكوين»
كتب:
محمد بركات
01:30 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
العملات الرقمية
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (شخصين- مقيمان بدائرة المركز) بتضررهما من (تاجر- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير توظيفها لهما في العملة الرقمية «بتكوين» مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك ولم يرد المبالغ المالية لهما.
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.