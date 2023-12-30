حكاية فندق «الطرفة» الـ24 على العالم.. قبلة سياحة الصحاري بالوادي الجديد

«كل شيء هُنا مُستمد من الطبيعة.. المبنى.. الغرف.. الطرقات»، هكذا يستقر فندق الطرفة في محافظة الوادي الجديد والذي حصل الترتيب الـ24 عالمياً، ليكون قبلة السياحة البيئة بالمحافظة ويقصده آلاف الزوار من مختلف الدول الأجنبية، إلى أن وصف أحد السياح الأجانب زيارته للفندق بالـ«فخامة».

في البداية، قدّم سعد أبو بكر، مدير فندق الطرفة بالوادي الجديد، شرحا تفصيليا للمنطقة وما تتميز به من سياحة: «السياحة البيئية في الوادي الجديد تعتمد على سياحة الصحاري والطبيعة والتناغم مع البيئة المحيطة»، وهو ما يتميز به الفندق، حيث يوفر سياحة غير متاحة بالسوق الأوروبية سواء من سفاري أو صحاري.

الفندق مُستمد من الطبيعة

الفندق مُستمد من الطبيعة، بحسب ما كشفه «أبو بكر» في فيديو نُشر عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر «فيسبوك»: «كل شيء في فندق الطرفة مستمد من الطبيعة شكل الغرف والطرقات حتى اسمه مستمد من أشجار الطرفة المنتشرة في المكان».

يقوم على الفندق طاقم عمل من أهالي الداخلة بالوادي الجديد، كما صُمم من الطوب اللبني، ويشتمل على خامات كلها من الطبيعة المحيطة له، حتى الوجبات الغذائية، وفق ما رواه «أبو بكر»، كما يُحيط بالفندق العديد من الأشجار المثمرة والخضروات المتنوعة كأشجار النخيل.

يتميز الفندق بسياحة علاجية تجذب الكثير من السياح لما بها من مقومات استشفائية، بحسب ما أكده مديره، حيث يقع الفندق أسفل سفح الجبل وتحيط به الكثبان الرملية من كل جانب ويقترب من أشهر المحميات الطبيعية مثل الصحراء البيضاء ذات المشاهد الطبيعية الفريدة.

مدينة القصر الإسلامية

دائماً ما يُحدد الفندق برنامجا منظما للسائح، كإتاحة الفرصة لزيارة مدينة القصر الإسلامية والتي تبعد حوالي 20 دقيقة عن الفندق، ويرجع تاريخها للعصر العثماني، فضلاً عن مزارات الرومان في الواحة مثل معبد دير الحجر، كما يُقدم البرنامج رحلة سفاري على الحديقة الصحراوية.

عام 2009 اختارت مجلة «كوند ناسب» الإيطالية الفندق ضمن أفضل 100 منشأة سياحية عالمياً، والآن يحصل على الترتيب الـ 24، ويعود فوز الفندق بهذه المراكز إلى تميزه في تقديم سياحية بيئة من خلال تناغمه مع الطبيعة.

في الفيديو، يروي سائح هولندي، تجربته مع الفندق: «هذا الفندق جميل جداً وكنا نريد زيارته بشدة فالهدوء يعم المكان والطقس جميل والغرف من الطبيعة فالزيارة تجربة تتمتع بالفخامة».

كما وصف السائح الهولندي، الطعام بالـ«لذيذ»، والإفطار بالـ«لطيف»، مُشيدا بزيارته لمصر والتي وصفها بأنها تستحق التجربة، لأن رؤيتها تجلب السرور ففي مصر توجد الأهرامات والأقصر، والكثير من الناس يعرفون أسوان وأبو سمبل لكن تمتلك البلد أكثر من ذلك بكثير.

وروى السائح تجربته في زيارة مصر، أيضاً بأنه يمكن الذهاب إلى البحر الأحمر وممارسة الغوص والاسترخاء في المنتجعات: «من المميز في الفندق أن عدد الذين يأتون إليه أقل لذلك تشعر أكثر أن المكان جيد وأود حقاً أن آتي في المستقبل لأرى المزيد مثل واحة سيوة في فصل أخر فمصر تزخر بالكثير وزيارة واحدة لا تكفي».