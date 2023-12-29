نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: انتخابات النادي الرياضي للهيئة فريدة من نوعها

قال المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن انتخابات نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي، فريدة من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط كونها أول انتخابات تجرى بنظام التصويت الإلكتروني.

السبق بين الأندية الرياضية في التصويت الإلكتروني

وأضاف «خليفة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي سيكون له السبق بين الأندية الرياضية في التصويت الإلكتروني.

إجراءات التصويت

وأوضح أن عضو الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة يقوم بالدخول من بوابة النادي وتسجيل اسمه ورقم بطاقته ومن ثم الدخول للجنة الاقتراع والدخول على جهاز الكمبيوتر بمساعدة رئيس اللجنة لاختيار المرشح الذي يريده بضغطة واحدة، ثم تخرج ورقة الاقتراع من الطابعة دون تدخل بشري ويتم وضع الورقة في صندوق الاقتراع.

يشار إلى أن اللجان فتحت أبوبها اليوم في تمام التاسعة صباحًا أمام أعضاء الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، ويتنافس على مقعد الرئاسة كل من المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد عبد الله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.